A Bacoli vietato il circo con animali: “In gabbia e malnutriti. Brutto spettacolo per i bimbi” Il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione: “Animali ridotti in gabbia. Spesso malnutriti. Sono tra le cose peggiori da mostrare ai nostri bambini. Non lo vogliamo”

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

A Bacoli il Comune vieta il circo con gli animali. "Animali ridotti in gabbia. Spesso malnutriti. Tra le cose peggiori da mostrare ai nostri bambini. Non lo vogliamo", afferma il sindaco Josi Della Ragione, che guida il comune dell'area flegrea, in provincia di Napoli. Il circo sarebbe dovuto arrivare in questi giorni per allestire uno spettacolo per famiglie, ma ha ricevuto lo stop dal Municipio, che ha negato l'autorizzazione, come racconta lo stesso primo cittadino bacolese.

Il sindaco: "Animali in gabbia e spesso malnutriti"

Il sindaco Josi Della Ragione ha spiegato la decisione dell'amministrazione comunale con un post pubblicato su Facebook:

"Abbiamo vietato l’arrivo in città di un circo con animali. A Bacoli non li vogliamo. Sono tra le cose peggiori da mostrare ai nostri bambini. Animali ridotti in gabbia. Spesso malnutriti, e costretti a fare da clown. Troppo spesso, trasportati come fossero oggetti. Basta. È una battaglia che continueremo a portare avanti. Con ogni sforzo. Sia chiaro. Ben vengano i circhi con tanti divertimenti per i nostri piccoli. Ben vengano quando sono luoghi di gioia. Hanno anche una funziona pedagogica.

Poi, il primo cittadino, conclude con una riflessione: