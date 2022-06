A Bacoli trovato un cadavere in mare, è di un uomo di 44 anni: indagini in corso Il corpo è stato recuperato e trasportato all’obitorio, dove sarà effettuata l’autopsia per chiarire le cause della morte.

A cura di Valerio Papadia

Macabra scoperta, nella notte appena trascorsa, a Bacoli, nella provincia di Napoli: il cadavere di un uomo di 44 anni è stato trovato in mare a Baia, frazione della cittadina dei Campi Flegrei. Questa notte, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Molo di Baia, nei pressi di un pontile che funge da ormeggio per imbarcazioni, rinvenendo in mare il cadavere del 44enne: si tratta di un uomo originario di Roma, già noto alle forze dell'ordine. Il cadavere è stato recuperato dalle forze dell'ordine e trasportato all'obitorio, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia, che chiarirà le cause del decesso dell'uomo, ancora poco chiare. Le indagini sono affidate ai carabinieri e alla Guardia Costiera di Baia: gli inquirenti, al momento, non escludono nessuna ipotesi.

La vicenda non può non richiamare alla mente quella della piccola Vittoria Scarpa, la bambina di 5 anni morta annegata sabato 11 giugno a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli. La piccola si trovava al mare quando, non vista, si sarebbe allontanata: ritrovata in acqua, la bimba è deceduta in ospedale.

A Napoli un uomo ucciso a colpi di pistola all'alba

Alle prime luci di questa mattina, mercoledì 15 giugno 2022, a Napoli un uomo di 66 anni è invece stato ucciso a colpi di pistola: la vittima è Michele Della Corte, già noto alle forze dell'ordine. L'omicidio si è verificato intorno alle 7 in via Paolo Grimaldi, a Soccavo, quartiere della periferia occidentale del capoluogo campano: ancora poco chiara la dinamica dell'agguato, sulla quale indagano i carabinieri, che al momento non tralasciano nessuna pista. Soltanto il mese scorso, tra il 17 e il 18 maggio, a Soccavo un altro omicidio, quello di un 45enne, anche lui freddato con almeno cinque colpi di pistola.