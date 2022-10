A 9 anni su TikTok con pistola nella cintura, per la Comunione gli regalano una moto Su TikTok la foto di un ragazzino con la pistola nella cintura. Borrelli: “Conducono i figli sulla strada della delinquenza”.

A cura di Nico Falco

Motociclette, messaggi che suonano come inni alla camorra, le foto su una mini moto e, per ultima, quella con una pistola. Tutto su un profilo TikTok. Che non appartiene a un baby boss, nemmeno a un criminale con la passione dei social network, ma ad un ragazzino di appena 9 anni della provincia di Napoli. Lo stesso che, un anno fa, venne mostrato il giorno della Prima Comunione, mentre riceveva in regalo una motocicletta, e che nello stesso video viene mostrato mentre è sul mezzo che sta impennando. A evidenziare l'accaduto, come già aveva fatto per la moto, è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, in seguito alle segnalazioni ricevute da diversi cittadini che si erano imbattuti in quel profilo social.

In uno degli ultimi video si vede il ragazzino con una pistola nella cintura. Si tratta sicuramente di un'arma finta, di una replica a salve, ma l'aspetto che suscita attenzione resta quello dell'emulazione, del voler mostrare (con il beneplacito dei genitori) tutte quelle caratteristiche proprie del mondo criminale: auto potenti, armi, una vita lussuosa, il totale spregio per le regole e nei confronti delle forze dell'ordine. Immagino che rimandano ad una idea di ricchezza raggiunta facendosi strada nel mondo del crimine, insomma, e mantenuta con la violenza.

"Si vantano di vivere nel lusso e nella ricchezza – dice Borrelli – e trasmettono poi quei falsi valori ai propri figli che utilizzano come mezzi di comunicazione in modo ignobile. Li educano ad una bassa morale conducendoli sulla strada della delinquenza. Non c'è altro rimedio, per salvare questi bambini, che allontanarli dalle loro famiglie per concedere loro una vita ed un'educazione migliori".