A 17 anni violenta e minaccia di morte la ex fidanzata, orrore in Penisola Sorrentina Gli eventi si sono verificati tra il giugno e l’agosto del 2023, quando la giovane ha interrotto la relazione con il 17enne.

A cura di Valerio Papadia

Lei lo aveva appena lasciato quando è cominciato l'incubo: l'ex fidanzato, un ragazzo di 17 anni, dopo la fine della relazione ha cominciato a vessarla, minacciandola e violentandola. I fatti si sono svolti in Penisola Sorrentina nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2023: il 17enne è stato rintracciato e arrestato questa mattina dai carabinieri della compagnia di Sorrento, che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti del minorenne, accusato di atti persecutori, violenza sessuale e rapina; il 17enne è stato portato nel carcere minorile di Nisida.

I militari dell'Arma hanno appurato che, quando la ragazza aveva deciso di interrompere la relazione con il 17enne, lui aveva cominciato a perseguitarla. Il 17enne ha così costretto l'ex fidanzata a subire atti sessuali, con minacce gravi, anche di morte, rivolti non soltanto alla giovane ma anche ai parenti. Le continue vessazioni hanno gettato la ragazza in un perdurante stato di ansia, che l'ha convinta a rivolgersi alle forze dell'ordine per denunciare il 17enne. Le indagini hanno consentito ai carabinieri di raccogliere un grave quadro indiziario nei confronti del 17enne, che è sfociato nel provvedimento di custodia in carcere eseguito questa mattina.