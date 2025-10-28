A 12 anni a scuola col coltello nello zaino a Materdei, docente lo trova e chiama la polizia

Immagine di repertorio

Nello zaino, tra libri e quaderni, aveva infilato anche un coltello a serramanico. Equipaggiamento insolito, quello che un 12enne aveva portato a scuola a Materdei, nel centro di Napoli, e che è stato, però, trovato da una docente; il ragazzino si è allontanato dall'istituto, per poi presentarsi accompagnato dalla madre in commissariato: è stato segnalato all'autorità giudiziaria e il coltello è stato sequestrato.

L'intervento degli agenti nella giornata di oggi, 28 ottobre, quando è arrivata la segnalazione alla centrale operativa della Questura di Napoli: in un istituto scolastico di Materdei un giovanissimo studente era entrato con un coltello. Arrivati sul posto, i poliziotti del commissariato Dante hanno parlato con la docente da cui era partita la richiesta di intervento: la donna ha raccontato che poco prima aveva trovato un coltello all'interno dello zaino di un suo alunno di appena 12 anni e che il ragazzino, quando era stato scoperto, aveva lasciato l'istituto da solo.

Probabilmente il giovanissimo era tornato a casa e aveva raccontato sia di avere portato il coltello a scuola, con tutta probabilità all'insaputa dei genitori, sia che l'arma era stata trovata da una docente. E così, consapevole che la cosa non sarebbe potuta finire lì, la madre ha fatto la cosa più sensata da fare: insieme al figlio è andata in commissariato. Il ragazzino, non imputabile per l'età, è stato segnalato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.