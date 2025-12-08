A 102 anni operata per un tumore al seno, l’intervento al Cardarelli di Napoli

Una donna di 102 anni è stata operata all'Ospedale Cardarelli di Napoli per l'asportazione di un cancro al seno. A darne notizia è stata la stessa struttura ospedaliera. «Non accade spesso di trovarsi di fronte a una donna ultracentenaria determinata e pronta ad affrontare un percorso diagnostico-terapeutico per una lesione mammaria con ulcerazione della pelle, sanguinante, che creava grosso disagio. Dopo una valutazione multidisciplinare approfondita e considerate le ottime condizioni generali della paziente, lucida e vigile, abbiamo deciso di procedere all'intervento, condotto senza alcuna complicanza. Ha lasciato l'ospedale la stessa sera dell'intervento, serena e con un recupero sorprendentemente rapido», spiega Martino Trunfio, direttore della Chirurgia senologica. Il Cardarelli effettua in media 600 interventi al seno all'anno, di cui 400 per neoplasie.

Il direttore generale del Cardarelli Antonio d'Amore, spiega: «Questo caso dimostra che l'età anagrafica, da sola, non deve diventare una barriera: quando esistono competenza, coordinamento e una struttura di livello nazionale, è possibile offrire cure di qualità anche ai pazienti più fragili e longevi. Un risultato che ci rende orgogliosi e che rappresenta al meglio la missione del nostro ospedale».