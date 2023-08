A 100 anni si rompe il femore: operato in provincia di Avellino, sta bene Il delicato intervento chirurgico, perfettamente riuscito, è stato eseguito all’ospedale di Ariano Irpino, nella provincia di Avellino.

A cura di Valerio Papadia

Una frattura scomposta del femore in un paziente di 100 anni: una condizione che molto spesso, in età avanzata, anche molto al di sotto della soglia dei 100 anni, può portare anche alla morte. È a lieto fine, per fortuna, la storia che arriva dalla provincia di Avellino: lo scorso 31 luglio, all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, un uomo di 100 anni – R.P. le sue iniziali – è stato ricoverato proprio per una frattura scomposta al femore.

Il centenario è stato operato: nei prossimi giorni verrà dimesso

A causa dell'avanzata età del paziente, il quadro clinico, come detto, presentava oggettive difficoltà. L'equipe del reparto di Ortopedia del nosocomio irpino, guidata dal primario, il professor Mario Sabatini, ha eseguito l'intervento chirurgico, che è perfettamente riuscito. Il centenario, originario di Montefusco e residente nella provincia di Avellino, nei prossimi giorni verrà dimesso e potrà tornare a casa, per intraprendere il percorso di riabilitazione necessario.