Il distacco di un cavo di ormeggio della fregata Bergamini gli aveva tranciato la gamba destra. Una ferita alla fine rivelata si troppo grave. Gioacchino Verde, vittima dell’incidente sul lavoro sabato scorso a Taranto, è morto. Nello sfortunato incidente il 53enne maresciallo della Marina militare si era peraltro procurato fratture all’altra gamba e problemi di tipo neurologico. Due interventi chirurgici per tentare di salvare la vita, al “Santissima Annunziata”, sono purtroppo stati vani.

La notizia del decesso è stata confermata dalla stessa Marina, che ha sottolineato come Verde, “esperto nocchiere e nostromo di bordo” fosse era rimasto coinvolto nell'incidente “a seguito della rottura di un cavo durante la fase di ormeggio dell'unità navale presso la stazione navale Mar Grande di Taranto, per il quale sono attualmente in corso gli accertamenti sulle cause”. Con 36 anni di servizio, una moglie e due figli, “Verde aveva una encomiabile carriera militare alle spalle ed era stimato da tutti, come testimoniano i numerosi messaggi di vicinanza pervenuti alla forza armata”.

Alla famiglia del sottufficiale, il capo di stato maggiore della Marina Valter Girardelli ha espresso il suo personale cordoglio e di tutta la Marina Militare. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli, appresa la triste notizia ha espresso ai familiari del militare e al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, “profondo cordoglio e sentimenti di affettuosa vicinanza a nome delle Forze Armate e suo personale”. Cordoglio anche da parte del ministro della Difesa, Elisabetta Trenta: “Dopo aver lottato come solo un marinaio sa fare, oggi Gioacchino Verde ci ha lasciati. Mi stringo in un forte abbraccio alla sua famiglia e alla Marina militare in questo momento di immenso dolore. A loro rivolgo i miei sentimenti di vicinanza e cordoglio”.