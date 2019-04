Eleonora Rioda, la wedding-planner che il giorno di Pasqua è stata trovata morta nella sua abitazione alla Giudecca (Venezia), si sarebbe tolta la vita. Non ci sarebbero più dubbi sulle cause della morte della professionista nota per aver firmato eventi con star di mezza Hollywood. A confermare l’ipotesi del suicidio c’è un bigliettino d’addio che Eleonora aveva lasciato per i suoi genitori: in quello scritto, sequestrato martedì dai carabinieri, la giovane avrebbe spiegato il perché del suo tragico gesto. A quanto emerso in queste ore Rioda, che a 35 anni era riuscita a diventare la wedding planner più blasonata di Venezia e non solo, era malata. Il suo fisico si era fortemente debilitato per una grave malattia che non è riuscita a sconfiggere e così la donna avrebbe scelto l’amaro addio nella sua casa alla Giudecca domenica scorsa.

Il ricordo della wedding planner: "Era una persona di grande talento" – La notizia della sua morte è uscita ben presto dall’Italia e ha lasciato attoniti quanti l’avevano conosciuta. “Una professionista bravissima con una grande passione per Venezia. Era riuscita a realizzare grandi eventi privati con un piccolo staff agguerrito e preparato”, il ricordo riportato dal Corriere del Veneto di Filippo Perissinotto, presidente della società Valorizzazioni culturali. “Eleonora era una persona di grande talento e umanità. Avevo il massimo della stima e della simpatia per lei e questa notizia mi addolora molto”, così invece Matteo Corvino, organizzatore di eventi in tutto il mondo. “Tu che eri un esempio per noi per la tua determinazione, il tuo senso di responsabilità, il tuo essere rimasta semplice ed umile. Tu che avresti potuto conquistare il mondo hai invece deciso che questa vita non faceva più per te”, si legge in uno dei tantissimi messaggi lasciati sui social.

Aveva lavorato con star di tutto il mondo – Da giovanissima Eleonora Rioda aveva fondato l’agenzia “Venice First”, una delle prime in città a realizzare eventi di lusso come ad esempio il matrimonio da favola del calciatore ex Juve Alvaro Morata e della modella mestrina Alice Campello. Il suo stile aveva accompagnato anche grandi eventi con star come Tom Cruise, Robert De Niro, Tom Hanks, Steven Spielberg, Denzel Washington, Uma Thurman, e altri ancora. I funerali si terranno sabato alle ore 12 a San Michele.