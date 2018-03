Nel giorno in cui i capigruppo del Movimento 5 Stelle promuovono un incontro per “trovare una convergenza” fra i punti programmatici dei diversi schieramenti, arriva il commento di Mario Monti rispetto alla possibilità che Lega e MoVimento 5 Stelle decidano di dare vita a una alleanza di governo. Con una articolata intervista a Il Foglio, l’attuale senatore a vita ed ex Presidente del Consiglio fa capire di essere molto preoccupato rispetto alla possibilità che un simile accordo vada in porto, almeno senza un cambiamento di schema da parte dei due gruppi. Spiega Monti: “Se Di Maio e Salvini fossero coerenti con quello che hanno detto su lavoro, pensioni, euro, Europa e deficit, allora un governo formato da M5S e Lega potrebbe causare all'Italia problemi giganteschi”.

Nella lettura di Monti, in ogni caso, se si concretizzasse uno scenario di questo tipo, Salvini e Di Maio dovrebbero mantenere “la voglia di rompere equilibri consolidati che hanno frenato l'Italia e l'hanno resa un paese carico di ingiustizie e di diseguaglianze eccessive”, ma valutando “seriamente ogni idea e ogni proposta, in particolare dei conti pubblici e degli effetti sulla crescita e sull'occupazione”. Del resto, nota, “dopo la sconfitta di Marine Le Pen, il M5s e la Lega hanno moderato le posizioni anti euro e anti Ue” e dunque oggi “una loro collisione voluta e frontale con l'Europa è meno probabile”. Il problema, chiosa, potrebbe nascere laddove ci sia una “collisione non voluta, ma con impatto non meno problematico se fossero violate le regole europee, comprese quelle sulla finanza pubblica”. Un esempio? Monti è chiaro: “Reddito di cittadinanza, flat tax, abolizione della riforma Fornero sono stati tre cavalli elettorali. Se ora, a traguardo superato, venissero lasciati correre liberi, il conflitto con l'Europa sarebbe fragoroso. E meno male che c'è l'Europa, la fastidiosa Europa, visto che i veri danneggiati, gli italiani di domani, non potrebbero protestare perché non sono ancora nati”.