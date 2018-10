Prima mette sotto accusa il reddito di cittadinanza, poi ritratta. È polemica dopo le parole di Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei deputati. Uscendo da Palazzo Chigi, dopo l’incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, insieme al suo collega del Senato Massimiliano Romeo, Molinari parla della reazione dei mercati alle prime notizie sulla manovra che il governo varerà. “Tutto il caos dei mercati – afferma Molinari – nasce dal reddito di cittadinanza che ancora non si sa cosa sia. Le varie ipotesi di flat tax e quota cento sono state studiate con diverse declinazioni, invece l'elemento che manca di capire è in cosa consiste il reddito di cittadinanza: la platea, quale sarà il meccanismo”.

Anche Romeo esprime il suo scetticismo sul reddito di cittadinanza sotto un altro punto di vista: “Si parla anche di riforma dei centri dell'impiego, sono meccanismi che ancora non conosciamo. L'unica cosa certa è che sembra non sia una misura assistenzialista. Dubito che per trovare le coperture ci saranno tagli alla sanità. Su questo ha ragione Di Maio quando dice che a volte si fa terrorismo mediatico”.

I capigruppo della Lega assicurano che non ci sono "tensioni nella maggioranza": "C'è serenità e c'è la consapevolezza della bontà della manovra. Siamo convinti che questo Paese crescerà con le nostre ricette. Sugli investimenti abbiamo sentito il viceministro Garavaglia, si tratta di un piano importante che punta sulla manutenzione straordinaria e non su nuove opere. Con la manutenzione straordinaria i cantieri si aprono in fretta perché non ci sono particolari vincoli burocratici. È quello che serve per smuovere subito l'economia del Paese".

Molinari ritratta: ‘Intendevo l'esatto contrario’

Il capogruppo della Lega alla Camera ha poi precisato cosa intendeva dire, spiegando che non voleva mettere sotto accusa il reddito di cittadinanza. Le sue parole, quindi, sarebbero state interpretate in maniera poco corretta: “Mai detto che il caos dei mercati è causato dal reddito di cittadinanza. Il senso della mia dichiarazione è l’esatto contrario. I mercati non hanno motivo di agitazione ancor prima di capire che misure faremo. Il reddito di cittadinanza, la flat tax e la riforma delle pensioni fanno parte del nostro programma politico di governo che vogliamo realizzare”.