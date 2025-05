video suggerito

Ztl Quadrilatero a Milano, la mappa delle strade con i divieti: orari, multe e regolamento Da lunedì 12 maggio è attiva la nuova Ztl del Quadrilatero della Moda che si snoda tra Via Manzoni, corso Monforte e la zona pedonale di corso Vittorio Emanuele. Gli orari e tutte le informazioni sulle vie coinvolte e le multe per le infrazioni.

A cura di Giulia Ghirardi

Quadrilatero della moda Milano

C'è una nuova zona a traffico limitato in città. Da lunedì 12 maggio sono state accese le telecamere nell'area della città che comprende il Quadrilatero della Moda, tra Via Manzoni, corso Monforte e la zona pedonale di corso Vittorio Emanuele, attive 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana.

Per due mesi ci sarà una fase di pre-esercizio delle telecamere con l'obiettivo di verificare il corretto funzionamento degli occhi elettronici nella rilevazione automatica delle infrazioni, ma non verranno emesse multe. Sarà possibile richiedere una deroga per accedere, previa registrazione della targa. Esclusi, invece, dalle restrizioni i motocicli, i ciclomotori e veicoli a tre ruote simmetriche.

Gli orari della nuova Ztl Quadrilatero di Milano

Da lunedì 12 maggio la Ztl Quadrilatero della Moda è attiva 24 ore su 24, negli isolati compresi tra via Manzoni, corso Monforte e la zona pedonale di corso Vittorio Emanuele che compongono il Quadrilatero della Moda di Milano.

Le restrizioni alla viabilità saranno attive tutti i giorni della settimana compresi i festivi.

La mappa delle strade con i divieti nella Ztl Quadrilatero di Milano

La nuova zona a traffico limitato di Milano che è stata attivata lunedì scorso coinvolgerà il Quadrilatero della Moda. Di seguito l'elenco di tutte le strade con il divieto di accesso:

Via Agnello

Via Manzoni

Via Bigli

Via Borgospesso

Via della Spiga

Via Gesù

Corso Matteotti

Piazza Meda

Via Monte Napoleone

Via Morone

Via Pietro Verri

Via San Paolo

Via Sant'Andrea

Via Santo Spirito

Via Senato

Corso Venezia

Chi può richiedere le deroghe

Sarà possibile richiedere una deroga per accedere alla nuova ztl Quadrilatero della moda, previa registrazione della targa, per i seguenti veicoli: di residenti o dimoranti nella zona; di persone che detengono un box o posto auto; con a bordo persone invalide con capacità di deambulazione ridotta; utilizzati per manifestazioni, eventi e servizi essenziali; di clienti di strutture ricettive con sede in ZTL; elettrici/ibridi per servizio postale; utilizzati da fiorai per allestimento eventi; per alimenti deperibili destinati ad eventi; di artigiani per prestazioni occasionali o per pronto intervento; presi in custodia (car valet); di clienti di autorimesse.

Esclusi dalle restrizioni motocicli, ciclomotori e veicoli a tre ruote simmetriche.

Quando scattano multe e sanzioni

Per i primi due mesi sarà attiva una fase di pre-esercizio delle telecamere della nuova ztl per verificare il corretto funzionamento della rilevazione automatica delle infrazioni, ma non verranno emesse multe. In questo periodo eventuali sanzioni potranno essere emesse dagli agenti della polizia locale. Al termine di questa fase di test, con l'avvio effettivo della zona ztl (luglio 2025) comincerà anche l'emissione effettiva delle multe.