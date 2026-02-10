Webuild inaugura Evolutio a Milano: la mostra sulle infrastrutture che hanno cambiato l’Italia

Una sezione della mostra Evolutio a Milano (foto di Webuild)

Arriva al museo nazionale Scienza e Tecnologia ‘Leonardo da Vinci' di Milano in via Olona Evolutio: la mostra immersiva di Webuild che racconta come le opere pubbliche abbiano contribuito alla crescita dell'Italia negli ultimi 120 anni. "Senza le infrastrutture sarebbe un Paese diverso, meno competitivo e meno inclusivo", afferma il gruppo. Il progetto si sviluppa su due piattaforme complementari: la mostra fisica, che resterà aperta al pubblico da mercoledì 11 febbraio a martedì 7 aprile con ingresso gratuito, e il museo digitale che permetterà di accedere a un archivio con oltre 12mila fotografie, video e simulatori.

(Foto di Webuild)

La mostra è curata dallo studio di design e comunicazione Leftloft e organizzata da Webuild, sotto il patrocinio di Assolombarda. Si sviluppa attraverso sale tematiche che ripercorrono decenni di storia italiana contemporanea: energia (dal 1930 a oggi), acqua e sistemi idrici (dal 1940 a oggi), metropolitane e mobilità urbana (dal 1950 a oggi), edifici e infrastrutture urbane (dal 1960 a oggi) e autostrade, ponti e alta velocità ferroviaria (dal 1970 a oggi). Ogni sessione offre la prospettiva del passato, con le infrastrutture che hanno trasformato la vita quotidiana delle persone, e quella del presente rivolto verso le innovazioni del futuro. Si parla di oltre 300 foto e video delle grandi infrastrutture, 20 installazioni immersive e interattive, più di 50 approfondimenti culturali originali sull'evoluzione dell'Italia e testimonianze inedite dei "protagonisti nascosti" dei grandi cantieri. Ci saranno anche due simulatori professionali che permetteranno ai visitatori di scoprire il funzionamento delle macchine da scavo.

(Foto di Webuild)

La mostra digitale permanente, invece, espone testimonianze personali inedite, fotografie e video selezionati dall'archivio di Webuild, composto da oltre 1,5 milioni di immagini e video. Si tratta di un patrimonio unico al mondo nel settore, di cui fanno parte opere di massimi esperti di fotografia industriale come Guglielmo Chiolini e di registi di fama come Ermanno Olmi. Il curatore è Nicolas Ballario, critico d'arte contemporanea, il direttore artistico è Bruno Genovese, presidente di Leftloft e il consulente tecnico è Guido Guerzoni, docente universitario ed esperto di gestione museale. Il museo digitale contiene contiene approfonditi profili artistici che raccontano i progetti iconici di Webuild, ai quali si aggiungono centinaia di opere provenienti dalle oltre 3.700 infrastrutture realizzate dal Gruppo dall'inizio del XX secolo a oggi.

Come detto, Evolutio al museo nazionale Scienza e Tecnologia ‘Leonardo da Vinci' di Milano è a ingresso gratuito da via Olona. Durante tutto il periodo della mostra, saranno disponibili visite guidate per gruppi, aziende, banche, università, scuole e singoli visitatori.