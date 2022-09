Vuole vendicarsi del suo debitore ma incendia l’auto sbagliata, a fuoco il veicolo di un carabiniere Voleva vendicarsi di un debitore incendiandogli l’auto ma ha dato alle fiamme il veicolo sbagliato, quello di un carabiniere.

Immagine di repertorio

Un uomo di 48 anni di Pavia è stato denunciato per aver incendiato l'auto di un carabiniere. Il 48enne, incensurato, ha patteggiato una condanna di un anno e undici mesi di reclusione con sospensione della pena. Secondo quanto ricostruito, voleva vendicarsi di un debitore che non gli stava rendendo una cifra in denaro per la cessione di un negozio ma ha sbagliato auto, dando alle fiamme quella del militare.

Incendia l'auto sbagliata per vendetta, patteggia

Una volta individuato, l'uomo è stato denunciato. I fatti risalgono allo scorso 18 febbraio quando, in corso Garibaldi, in pieno centro a Pavia, il 48enne si è avvicinato all'auto del carabinieri credendo che fosse quella del suo debitore. Appiccato l'incendio, si è dato alla fuga. Dopo le indagini, le forze dell'ordine sono risaliti alla sua identità escludendo, di fatto, il coinvolgimento nella vicenda del carabiniere a cui è stata incendiata l'auto. Il rogo aveva danneggiato anche un veicolo parcheggiato subito dopo quello del militare appartenente a un farmacista, anch'egli estraneo alla vicenda.

