Fiamme avvolgono e distruggono un’auto: alta colonna di fumo a Milano Un incendio è esploso nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 settembre, a Milano dove un’auto è stata completamente divorata dalle fiamme.

A cura di Ilaria Quattrone

Un incendio è esploso nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 settembre, in viale Montenero a Milano. Com'è possibile notare dal video girato da un passante, a prendere fuoco è stata un'auto. Non si conoscono le cause del rogo e, fortunatamente, non sembrerebbero esserci persone ferite. Non è quindi ancora chiaro se si sia trattato di un incendio doloso o meno.

Le fiamme hanno divorato l'auto in poco tempo

In base alle prime informazioni pervenute, sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco e diversi agenti di polizia. Questi ultimi hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità. In poco tempo, le fiamme hanno divorato l'auto che ne è uscita completamente distrutta.

Non si conosce l'identità del proprietario del veicolo

Al momento non si conosce l'identità del proprietario né le cause dell'incendio e si sia trattato di un malfunzionamento o se il rogo sia stato provocato da qualcuno. Nei prossimi giorni si potrà quindi avere un quadro più preciso. Le fiamme sono esplose qualche ora prima l'incendio che invece ha interessato un appartamento in via da Cazzaniga a Milano.

Poche ore dopo, un incendio in un appartamento

Le fiamme sono partite in un appartamento al terzo piano di una palazzina. I vigili del fuoco – sono intervenute cinque squadre – hanno fatto evacuare cinquanta famiglie, rientrate un'ora più tardi. Nel rogo, è rimasto intossicato un operaio che era intervenuto per domarlo e che è stato trasferito in codice giallo all'ospedale più vicino. Anche in questo caso, non si conosce la causa.