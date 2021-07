Volta Mantovana, ciclista investito da idrante cade e batte la testa: ricoverato in gravi condizioni Un ciclista di 34 anni è stato trasportato con l’elisoccorso questa mattina agli Spedali Civili di Brescia dopo essere caduto mentre si trovava a Volta Mantovana. A fargli perdere l’equilibrio, l’idrante di irrigazione di un campo che lo ha travolto. Nella caduta, l’uomo ha riportato un grave trauma cranico ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Immagine di repertorio

Era insieme ad amici per una biciclettata mattutina quando, improvvisamente, è stato investito dal getto d'acqua di un idrante d'irrigazione di un campo che lo ha scaraventato violentemente a terra. A rimanere ferito, in maniera grave, un uomo di 34 anni. L'allarme è scattato verso le otto e mezza di stamattina, giovedì 29 luglio, quando i suoi amici ciclisti hanno chiamato il numero unico 112 per chiedere l'intervento dei sanitari.

Idrante colpisce ciclista e lo fa cadere

Sul posto, in via dei Mulini a Volta Mantovana, l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha tempestivamente inviato due ambulanze e fatto alzare in volo l'elisoccorso di Brescia. Arrivati sul luogo dell'incidente, gli operatori sanitari hanno trovato il 34enne in gravi condizioni, con un trauma cranico giudicato molto serio e un trauma alla gamba. Dopo essere stato medicato e stabilizzato sul posto, è stato trasferito in codice giallo con l'elisoccorso al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia dove alle 9.41 è stato preso in cura dai dottori della struttura.

Ricoverato in elisoccorso, è grave ma fuori pericolo

Le sue condizioni sono ritenute gravi ma fortunatamente il ciclista non risulta essere in pericolo di vita. A destare maggiore preoccupazione è il trauma cranico, giudicato serio. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Castiglione che hanno raccolto le testimonianze dei suoi amici. Ora occorrerà capire come mai l'idrante abbia puntato in direzione dell'uomo: se per un malfunzionamento o perché "istruito" a bagnare anche l'area coperta dal ciclista in quel momento.