Un uomo di 51 anni è stato aggredito alle prime ore di questa mattina, lunedì 5 luglio, dal figlio di 20 anni: il ragazzo lo avrebbe accoltellato più volte dopo una violenta lite avvenuta nella loro casa che si trova nel quartiere San Siro a Milano. Il 51enne è stato ricoverato all'ospedale Niguarda e al momento non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Anche la madre è stata ferita in modo lieve. Il ventenne invece è stato fermato e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

L'uomo trasportato in codice rosso al Niguarda

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", l'aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 7.20 in via Patroclo. Il giovane avrebbe ferito il padre con un coltello colpendolo alla testa e a un braccio. La vittima è stata trasportata in codice rosso all'ospedale. I medici sono riusciti a stabilizzarlo: nonostante non sia in pericolo di vita, l'uomo è comunque in condizioni serie. Stando a una prima ricostruzione, i due avrebbero iniziato a litigare violentemente e in quel momento il figlio lo avrebbe colpito con l'arma da taglio.

Il 20enne fermato con i vestiti sporchi di sangue

Nella lite è rimasta coinvolta anche la madre, una donna di 47 anni, che però ha riportato ferite lievi. Anche lei è stata trasportata in codice verde all'ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano, che hanno bloccato il ragazzo, e quelli della Scientifica per svolgere tutti i rilievi del caso all'interno dell'appartamento. Il 20enne è stato trovato poco dopo con i vestiti sporchi di sangue. La sua posizione è al momento al vaglio degli inquirenti.