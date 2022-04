Violento scontro tra un tir e un’auto: muore sul colpo una ragazza di 21 anni Sul posto si sono subito precipitati medici e paramedici ma purtroppo per la giovane automobilista di 21 anni non c’è stato più nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Drammatico incidente stradale tra un tir e un'auto. A perdere la vita nel violento scontro è stata una ragazza di 21 anni. Dalle primissime informazioni riportate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, l'allarme al 118 è arrivato alle 14.29 sulla trada provinciale di Ceto, in provincia di Brescia. Sul posto si sono subito precipitati medici e paramedici ma purtroppo per la giovane automobilista di 21 anni non c'è stato più nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso sul luogo dell'incidente. Il conducente del pezzo pesante invece è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Esine, sempre nel Bresciano. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale che dovranno ricostruire passaggio per passaggio quanto accaduto e constatare eventuali responsabilità.

Ragazzino di 13 anni in codice rosso dopo essere caduto alla bici

Sempre nella giornata di oggi 11 aprile un bambino di tredici anni che si trovava in piazza Roma a Ghedi, in provincia di Brescia, è stato soccorso in codice rosso dal personale medico del 118 dopo essere caduto dalla sua bicicletta per cercare di evitare una macchina. Tutto è successo pochi minuti dopo le 13 di oggi. In attesa dell'arrivo degli operatori sanitari, il tredicenne è stato soccorso dai presenti che hanno allertato il numero unico per le emergenze. Con le varie equipe mediche arrivate in piazza Roma, anche una pattuglia della polizia stradale che ha messo in sicurezza la zona per consentire ai paramedici di stabilizzare il piccolo e per gestire il traffico. Si trova ora all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ancora non è chiara la gravità delle sue condizioni di salute: certo è che ha riportato un grave trauma cranico.