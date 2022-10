Violento scontro tra tre auto: due feriti gravi Due persone sono rimaste ferite in un incidente a Griante, la provincia di Como. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco perché i veicoli coinvolti perdevano olio.

A cura di Giorgia Venturini

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente oggi 17 ottobre a Griante, la provincia di Como. I fatti sono accaduti verso le 16.40 sulla Regina: qui sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco perché i veicoli coinvolti perdevano olio.

Da questo scontro ci sono stati due feriti che sono stati trasportati in codice giallo in ospedale: si tratta di un uomo di 51 anni e di una donna di 74 anni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Menaggio che hanno provveduti ai rilievi del caso. Le vittime non sono in pericolo di vita.