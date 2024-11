video suggerito

Violento scontro tra due auto nel Milanese: soccorsa in codice rosso una donna, ferito anche un uomo Una donna di 71 anni è stata soccorsa in codice rosso con traumi all’addome, al bacino e all’arto inferiore: è stata coinvolta in un grave frontale tra due auto a Rodano, in provincia di Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Giorgia Venturini

Scontro tra due auto a Rodano, in provincia di Milano. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 8.30 di oggi venerdì 15 novembre nella strada provinciale 182. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, ci sarebbe stato – per motivi ancora da accertare – un frontale tra le due macchine.

Nello schianto, una donna di 71 anni è stata soccorsa in codice rosso con traumi all'addome, al bacino e all'arto inferiore. Subito è stata stabilizzata sul posto prima del trasferimento in elisoccorso con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Tra i feriti c'è anche un uomo di 55 anni, finito in codice giallo al San Raffaele di Milano con un trauma cranico. Questi erano alla guida delle loro auto. Come passeggera di una delle due auto c'era una donna per cui però non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Sul posto in pochi minuti sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri: spetterà loro fare tutti gli accertamenti del caso.