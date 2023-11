Violento scontro tra auto e moto a Mazzo di Rho: muore un ragazzo di 27 anni Un ragazzo di 27 anni ha perso la vita oggi martedì 7 novembre in un incidente in moto tra via Tommaso Grossi e via Mazzino, in località Mazzo di Rho, alle porte di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia tra via Tommaso Grossi e via Mazzino, in località Mazzo di Rho, alle porte di Milano. Un ragazzo di 27 anni ha perso la vita oggi martedì 7 novembre in un incidente mentre si trovava in sella alla sua moto. Il giovane si è scontrato all'incrocio con un'auto con alla guida una donna di 67 anni: l'esatta dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Subito sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno cercato di stabilizzare il 27enne sul posto. Poi la corsa disperata all'ospedale Sacco di Milano: qui purtroppo tutti i tentativi dei medici per salvare la vita al giovane sono stati vani. Il ragazzo è morto poco dopo. Troppo gravi purtroppo le ferite riportate dallo scontro.