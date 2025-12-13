Violento schianto tra due auto a Cremona: morta sul colpo una donna

L’incidente si è verificato in corrispondenza della rotonda tra via Castelleone, ex strada statale, e la tangenziale che conduce al capoluogo lombardo.

(immagine di repertorio)

Questa mattina, 13 dicembre, intorno alle 9, si è verificato un violento schianto tra due auto a Cremona, in corrispondenza della rotonda tra via Castelleone, ex strada statale, e la tangenziale che conduce al capoluogo lombardo. Per la gravità dell'incidente, una donna di 70 anni, seduta sul sedile posteriore di uno dei due mezzi, avrebbe perso la vita poco dopo.

Sul posto sono intervenuti nell'immediato i vigili del fuoco e la polizia locale di Cremona, con tre squadre. Presenti anche due ambulanze e un'automedica del 118, inviate da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Oltre alla donna deceduta, risulterebbero altre tre persone ferite, fortunatamente non in maniera grave. Per loro infatti è stato disposto il trasporto in ambulanza in codice verde verso l'ospedale cittadino.

Le verifiche per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono ancora in corso ma stando ai primi accertamenti la causa dello schianto sarebbe stata un mancata precedenza, o comunque una valutazione errata di tempi e distanze in immissione sul rondo. Le due auto coinvolte sarebbero una Matiz su cui viaggiava la vittima, sul sedile posteriore, e una Citroen il cui conducente è uscito illeso dall'impatto.

Le vetture sono state messe in sicurezza dai vigili del fuoco, dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale di Cremona.