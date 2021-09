Violento pestaggio per un cellulare alla Martesana: arrestato l’aggressore Aveva rapinato e picchiato violentemente un 83enne sulla ciclabile della Martesana. L’aggressore era riuscito a far perdere le sue tracce ma gli agenti della Polmetro l’hanno rintracciato in seguito a un controllo al mezzanino della stazione della metro Milano Duomo. Il 31enne, con precedenti per reati contro il patrimonio è stato portato a San Vittore.

A cura di Simona Buscaglia

Ieri alle 17.30 con un controllo casuale al mezzanino della stazione di Milano Duomo la Polmetro ha incastrato l'aggressore di un 83enne, ancora ricercato dopo un pestaggio avvenuto il 20 settembre sulla ciclabile della Martesana. Gli agenti hanno fermato un 31enne di origine marocchina, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e hanno deciso di approfondire il suo profilo con diverse verifiche in Questura. L'uomo aveva con sé due telefoni cellulari, uno dei quali è risultato essere proprio quello dell'83enne aggredito la notte precedente. A quel punto l'anziano è stato chiamato per un riconoscimento e in seguito il 31enne è stato portato al carcere di San Vittore.

Una violenta aggressione alla Martesana

Nella notte del 20 settembre, il 31enne si sarebbe avvicinato all'anziano con un coltello, colpendolo con calci e pugni più volte, in un pestaggio talmente violento da costare all'83enne oltre un mese di prognosi per le ferite riportate. La vittima è stata ricoverata all'ospedale Niguarda con una frattura delle ossa nasali e contusioni a testa e ginocchio. L'aggressore sembrava essere riuscito a far perdere le proprie tracce fino al controllo di ieri della Polmetro.

Un'altra aggressione a Milano

Il fatto avviene dopo un'altra aggressione pochi giorni prima, sempre a Milano dove un 18enne era stato aggredito in una rissa. Il pestaggio era scoppiato in piazza Mercanti, nel centro del capoluogo lombardo e a due passi dal Duomo. Il ferito era stato trasportato in codice rosso al Policlinico. Il responsabile dell’aggressione è stato fermato nella notte dalla polizia: è accusato di tentato omicidio.