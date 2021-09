Ragazzo 18enne accoltellato in una rissa in centro a Milano: coetaneo fermato per tentato omicidio Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato da un coetaneo al culmine di una rissa scoppiata in piazza Mercanti, nel centro di Milano e a due passi dal Duomo. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al Policlinico. Il responsabile dell’aggressione è stato fermato nella notte dalla polizia: è accusato di tentato omicidio.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Sangue per le strade del centro di Milano nella serata di ieri, sabato 18 settembre. Una rissa tra giovanissimi scoppiata in piazza Mercanti, il cuore della Milano medievale a due passi dal Duomo, è finita con l'accoltellamento di uno dei partecipanti. Si tratta di un ragazzo di 18 anni, che è stato ferito da un'arma da taglio all'altezza di una scapola.

Il ragazzo ferito è stato portato in ospedale

Pochi minuti dopo le 19 il giovane è stato soccorso poco distante, in largo Cairoli, dagli equipaggi inviati in codice giallo dall'Azienda regionale emergenza urgenza a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Le condizioni del ragazzo sono apparse più gravi di quanto si ipotizzava e il 18enne è stato quindi portato in ambulanza al Policlinico, dov'è stato ricoverato in codice rosso e si trova ancora in osservazione.

Nella notte fermato il presunto responsabile: è accusato di tentato omicidio

Nel frattempo sono partite le indagini della polizia per individuare l'autore dell'aggressione, avvenuta mentre il centro di Milano era pieno di forze dell'ordine per via della contemporanea protesta dei "no green pass". In un primo momento gli investigatori hanno ricostruito cos'era avvenuto in piazza Mercanti, purtroppo già in altre occasioni teatro di risse tra giovanissimi, ascoltando i testimoni e appurando che la rissa era scoppiata per futili motivi. Nella notte poi gli agenti della squadra mobile, diretta da Marco Calì, hanno fermato un coetaneo della vittima che deve ora rispondere di tentato omicidio: sarebbe stato lui, al culmine del diverbio, a estrarre un coltello a serramanico col quale ha colpito il suo coetaneo.