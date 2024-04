video suggerito

Sparatoria a Milano, uomo ferito alle gambe: ricercato l’autore del tentato omicidio Nel pomeriggio di oggi a Milano un uomo di 40 anni è stato trovato con alcune ferite da arma da fuoco alle gambe. Si cerca i responsabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, martedì 9 aprile, è stato trovato un uomo di quarant'anni con alcune ferite d'arma da fuoco alle gambe. I carabinieri sono alla ricerca del responsabile. Il ferito è stato trasferito in ospedale.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo episodio. I militari sono intervenuti nel tardo pomeriggio e precisamente alle 18.15. Alle forze dell'ordine è stato infatti segnalato un uomo con alcune lacerazioni: quando sono arrivati sul posto, hanno notato che erano causate da un'arma da fuoco.

I primi accertamenti hanno permesso di scoprire che si tratta di un quarantenne, di origine italiana che ha diversi precedenti di polizia alle spalle. Nel frattempo i medici e i paramedici del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), hanno fornito le prime cure e poi lo hanno trasferito all'ospedale Niguarda in codice giallo. Le sue condizioni sono gravi, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Nel frattempo i carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e soprattutto individuare l'autore del ferimento. Si cercherà anche di capire il movente: se si sia trattato di un'aggressione o di un regolamento di conti. Non sembrerebbe, almeno per il momento, essere stata trovata l'arma utilizzata contro il 40enne. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli.