Violento incidente a causa della nebbia: ferite due donne, una è gravissima

A cura di Giorgia Venturini

Grave incidente tra due auto a Coccaglio, la strada che collega Chiari a Rovato. Dallo scontro sono rimaste ferite due donne di 39 e 55 anni, trasportate in ospedale di cui una in codice rosso.

Da una prima ricostruzione dell'accaduto, l'incidente si sarebbe verificato a causa della fitta nebbia di oggi sette dicembre. L'impatto è avvenuto quando era ormai già buio, verso le 18.15. Subito sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che – come riporta Il Giornale di Brescia – hanno estratto le due donne rimaste intrappolate nelle loro auto.

Una donna soccorsa in codice rosso

Una volta fuori delle macchine, i sanitari hanno cercato di stabilizzare le donne sul posto prima del trasporto all'ospedale di Chiari: una delle due donne è arrivata in codice rosso. Ma nessuna delle due sarebbe in pericolo di vita. Ora si sta cercando di ricostruire quanto accaduto. Sull'accaduto se ne sta occupando i carabinieri della compagnia di Chiari.

Ragazzo muore mentre va a scuola

Potrebbero esserci delle cause legati alle condizioni atmosferiche anche per quanto riguarda l'incidente in provincia di Sondrio lo scorso sabato in cui ha perso la vita un ragazzo di 18 anni. Dalle prime informazioni, il giovane insieme a due amici stava andando a scuola quando è rimasto vittima di un incidente. I giovani erano diretti nel capoluogo di provincia dove frequentano un istituto scolastico. Poi lo schianto contro il muro di una casa. Gli altri due ragazzi sono rimasti feriti. Per il 18enne purtroppo non c'è stato più nulla da fare.