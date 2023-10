Violento incidente tra due auto a Novedrate: feriti tre giovani, anche una 18enne Una ragazza di 18 anni, di un ragazzo di 21 e un ragazzo di 21 anni sono rimasti feriti in un incidente tra due auto a Novedrate, in provincia di Como.

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente a Novedrate, in provincia di Como. Qui in via Meda angolo via Brughiera all'altezza del civico 35 nel tardo pomeriggio di ieri primo ottobre tre giovanissimi sono rimasti feriti. Si trattano di una ragazza di 18 anni, di un ragazzo di 21 e un ragazzo di 21 anni. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da accertare ma risulterebbe che i soccorsi siano intervenuti in codice rosso poi la gravità dei feriti non è risultata fortunatamente così drammatica.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con squadre da Como, Cantù e Lazzate. Intervenuti anche i carabinieri di Cantù. I sanitari del 118 hanno prima stabilizzato i giovani sul luogo dell'incidente e poi li hanno trasportati in codice giallo e in codice verde all'ospedale di Desio.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire alla corretta dinamica: certo è che l'impatto tra le due auto è stato violentissimo tanto che una delle due è finita sul cofano dell'altra. Resta ora da capire se uno delle due persone alla guida abbia violato i codici della strada.