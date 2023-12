Violentarono una 15enne in un b&b dopo una serata a Milano: arrestato uno dei responsabili in fuga Latitante, era stato condannato in contumacia a 5 anni e 4 mesi per una violenza sessuale avvenuta nel maggio del 2021 a Milano. Insieme a un complice, aveva fatto bere la giovane e abusato di lei in una stanza vicina alle Colonne di San Lorenzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era stato condannato in contumacia a 5 anni e 4 mesi per una violenza sessuale avvenuta nel 2021, con pena mai scontata. Fino a questo momento.

È stato infatti finalmente rintracciato e arrestato il giovane latitante del Gambia, attualmente domiciliato nella zona di Cannobio (Verbania), che nel maggio di due anni fa abusò di una ragazza al tempo 15enne che aveva conosciuto durante una serata in zona Navigli a Milano: l'aveva violentata dopo averla condotta nella stanza di un b&b vicino alle Colonne di San Lorenzo, preso in affitto insieme al complice condannato poi a 6 anni.

La Squadra mobile di Milano, all'epoca, era riuscita a risalire alle identità dei due responsabili grazie alle testimonianze della ragazza e di un'altra persona, a seguito agli accertamenti relativi alle modalità in cui era stata presa in affitto la stanza del b&b milanese, prenotata da giorni attraverso documenti falsi.

Entrambi i giovani, poco più che ventenni e originari del Nordafrica, erano infatti irregolari, senza domicilio fisso e lavoro. Volti però ben noti nel mondo della movida dei Navigli e delle Colonne di San Lorenzo, vicini all'universo dello spaccio locale.

Secondo quanto ricostruito, i due responsabili della violenza avrebbero prima fatto bere la ragazza per stordirla, e poi avrebbero approfittato di lei durante la breve assenza dell'amico che quella sera l'aveva accompagnata in centro. Fondamentale, così, è stata proprio la versione dei fatti di quest'ultimo, che aveva immediatamente saputo riconoscere le fattezze dei due assidui frequentatori delle serate in zona e aiutato gli agenti a individuare i due stupratori ora in carcere.