Violentano una bambina per 3 anni: a processo un 31enne e un 48enne amici dei genitori della vittima Una bambina sarebbe stata violentata per 3 anni da due uomini amici di famiglia. Il processo che li vede imputati per violenza sessuale, aggravata dal fatto che la vittima ha meno di 10 anni, inizierà a novembre, Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 31enne e un 48enne sono stati rinviati a giudizio dal gup del Tribunale di Cremona per violenza sessuale ai danni di una bambina minore di 10 anni, figlia di amici. Il primo avrebbe abusato di lei in più di un'occasione tra settembre 2018 a fine 2019, quando la piccola aveva 6 e 7 anni, mentre il secondo dalla primavera del 2020 fino al 23 dicembre 2021. Il processo inizierà il prossimo 12 novembre, con la mamma della bimba che si è costituita parte civile.

Le violenze che i due imputati avrebbero commesso

Stando a quanto sostiene l'accusa, il 31enne avrebbe abusato della piccola in più occasioni nel suo appartamento, mentre i suoi figli dormivano e la moglie era indaffarata in un'altra stanza. Le violenze sarebbero avvenute nella camera matrimoniale, e una volta anche nell'abitazione della piccola. L'uomo le avrebbe anche mostrato video pornografici, raccomandandole sempre di non dire niente a nessuno.

Il 48enne, invece, avrebbe approfittato della bambina che la madre gli affidava per qualche ora ogni martedì. Lui lo chiamava "gioco dello sparisci" e le diceva che se lo avesse raccontato a qualcuno, "le sarebbero accadute cose brutte". La piccola, però, ne avrebbe parlato con alcuni compagni di classe e uno di loro lo avrebbe riferito a una mamma. Allarmata, ne ha parlato con la maestra facendo scattare da lì a poco le indagini.

Il processo inizierà il 12 novembre

La bambina sarebbe stata, quindi, costretta a subire abusi per tre anni da due persone diverse, considerate amiche. Agli atti dell'indagine ci sono le dichiarazioni della bambina in incidente probatorio, la denuncia della clinica Mangiagalli e l'interrogatorio reso dall'imputato 48enne che ha negato ogni accusa.

Le accuse nei confronti suoi e del 31enne sono di violenza sessuale, aggravate dall'età minore di 10 anni della vittima. La prima udienza si terrà il 12 novembre al Tribunale di Cremona.