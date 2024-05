video suggerito

Molesta due ragazze di 18 anni alla stazione di Cremona, 41enne patteggia 1 anno e 4 mesi Un 41enne accusato di violenza sessuale nei confronti di due 18enni ha patteggiato 1 anno e 4 mesi di reclusione. L’uomo, già in carcere per un altro reato, le avrebbe molestate nel piazzale della stazione di Cremona a pochi minuti di distanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Ha patteggiato 1 anno e 4 mesi di carcere il 41enne accusato di violenza sessuale. L'uomo era stato identificato come il responsabile di due episodi di molestie avvenuti nel giro di pochi minuti il 6 marzo dell'anno scorso nei pressi della stazione di Cremona ai danni di due ragazze di 18 anni, che avrebbe avvicinato e palpeggiato. Il 41enne, già arrestato per un altro reato, si trova in carcere a San Vittore.

Le violenze alla stazione di Cremona

Una delle due vittime, che oggi ha 20 anni, era presente in aula quando il gup ha deciso di accogliere la richiesta di patteggiamento. La ragazza ha già ripercorso quegli attimi vissuti intorno alle 18 del 6 marzo 2023. Era appena scesa dal treno e stava passando per piazzale delle Tranvie. Arrivata nei pressi della cabina delle fototessere, la giovane ha raccontato di essere stata avvicinata da uno sconosciuto che le avrebbe offerto denaro per andare a casa sua e le avrebbe rivolto apprezzamenti non graditi.

Nonostante i ripetuti rifiuti della ragazza, quell'uomo avrebbe continuato a seguirla. Ad un certo punto, l'avrebbe afferrata per un braccio, tirata a sé e palpato seno e glutei. La 18enne, infine, era riuscita a divincolarsi e riprendere il proprio cammino verso il lavoro nella speranza di dimenticare quella scena. Ancora oggi è seguita da una psicologa: "Ero ghiacciata", ha affermato.

Circa 20 minuti più tardi, un'altra 18enne avrebbe vissuto la stessa esperienza. Entrambe, quella sera, si sono presentate in Questura a denunciare le violenze subite. In poco tempo, i poliziotti sono riusciti a identificare in un 41enne, di nazionalità rumena, il presunto responsabile di quelle aggressioni.

Il 41enne ha patteggiato

L'uomo era stato arrestato dopo che una donna lo aveva visto provare a entrare in un appartamento di via Aselli probabilmente per rubare. Le ragazze, poi, lo hanno riconosciuto come autore delle violenze nei loro confronti.

A poco più di un anno di distanza da quei fatti, il 41enne è detenuto in carcere a San Vittore e per questo procedimento che lo vede imputato per duplice violenza sessuale ha patteggiato una pena pari a 1 anno e 4 mesi di reclusione.