Zio violenta più volte cinque nipoti minorenni che hanno tra i 7 e i 12 anni: arrestato Un uomo di 42 anni è stato arrestato perché accusato di aver violentato sessualmente cinque nipoti, di cui aveva la custodia. Gli abusi sarebbero iniziati nel 2018. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, mercoledì 5 giugno, la Polizia, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 42 anni che è accusato di diversi episodi di violenza sessuali nei confronti di cinque minorenni di età compresa tra i sette e i dodici anni, di cui aveva la temporanea custodia in quanto zio acquisito. Gli abusi sarebbero stati reiterati nel tempo.

Le indagini, condotte dai poliziotti dell’Ufficio Reati contro la Persona del Commissariato Sesto San Giovanni, sono iniziate il 3 maggio scorso. Una delle vittime ha raccontato ai propri genitori le violenze subite. Gli abusi sarebbero iniziati nel 2018. Tutte le altre vittime hanno confermato il racconto durante le audizioni protette avvenute con personale specializzato. I minorenni sarebbero tutti nipoti della compagna del 42enne.

Per gli inquirenti sarebbero avvenuti in maniera "subdola e manipolativa al fine di ottenere il soddisfacimento delle proprie pulsioni e suffragati dal rapporto di fiducia dell’intera sfera familiare". Proprio a inizio maggio l'uomo, accompagnato dal legale di fiducia, si è recato presso gli uffici di via Fiume per essere ascoltato. Nonostante questo, è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le indagini proseguiranno in attesa di un processo che stabilirà per l'eventuale rinvio a giudizio o meno del 42enne.