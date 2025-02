video suggerito

Violentano più volte una ragazza in un appartamento: arrestati due 19enni nella Bergamasca Due ragazzi di 19 anni sono stati arrestati perché accusati di aver abusato ripetutamente di una donna in un’abitazione di Alzano Lombardo, che si trova in provincia di Bergamo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ilaria Quattrone

I carabinieri della stazione di Villa d'Almè in Sorisole, in provincia di Bergamo, insieme ai colleghi del nucleo operativo di Zogno e alla polizia di Bergamo, hanno arrestato due ragazzi perché accusati di violenza sessuale in concorso. Entrambi sono stati trasferiti in carcere come disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bergamo.

Il provvedimento nasce da un'indagine, che è stata avviata dai carabinieri della stazione di Villa D'Almè e coordinata dalla Procura di Bergamo, partita dalla denuncia presentata da una ragazza. La donna ha raccontato di essere stata aggredita sessualmente dai due a dicembre scorso, in un'abitazione di Alzano Lombardo e in quello che è stato definito in una nota stampa "un contesto di violenza domestica". Dopo averla ascoltata, i carabinieri hanno subito avviato le indagini.

La donna avrebbe subito ripetuti abusi durante durante una serata che ha trascorso con i due nell'appartamento. I due 19enne sono stati rintracciati e arrestati. Il primo ragazzo è stato trovato a fine dicembre dai carabinieri di Zogno e dai colleghi di Villa D'Almè ed è stato trasferito in carcere dove si trova ancora oggi. Il secondo è stato invece trovato e arrestato nei giorni scorsi dalla polizia locale di Bergamo: era nei pressi della stazione ferroviaria. È stato trasferito anche lui in carcere. Entrambi vi resteranno a disposizione dell'autorità giudiziaria.