Arrestato il mister di una squadra di pallavolo: avrebbe palpeggiato le ragazzine dopo gli allenamenti e le partite Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri perché accusato di violenza sessuale: avrebbe palpeggiato alcune ragazzine. Il 53enne è l'allenatore di una squadra di pallavolo e avrebbe toccato le giovani giocatrici al termine degli allenamenti o delle partite.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nelle prime ore di oggi, martedì 25 febbraio, i carabinieri della compagnia di Varese hanno arrestato un uomo di 53 anni perché accusato di violenza sessuale ai danni di alcune ragazze minorenni. Il 53enne, residente in provincia, è un allenatore di una squadra di pallavolo. Le minorenni sarebbero le giocatrici del team che allenava.

Per lui è scattata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Varese su richiesta della Procura. Il provvedimento nasce da un'indagine che è stata avviata dopo che una ragazzina ha denunciato di essere stata palpeggiata dal suo allenatore.

La giovanissima ha spiegato alla madre – che ha poi deciso di denunciare tutto ai carabinieri – di essere stata palpeggiata dal mister sia durante gli allenamenti che al termine delle partite. L'uomo, infatti, si sarebbe sempre offerto di accompagnarla a casa. I carabinieri hanno subito avviato le indagini.

Gli accertamenti, iniziati a novembre 2024, hanno permesso di raccogliere diversi elementi. L'uomo, durante gli allenamenti svolti nella palestra comunale, avrebbe approfittato del suo ruolo e avrebbe toccato le giovani giocatrici – tutte di età compresa tra i 13 e i 16 anni – palpandole. In alcuni casi, anche nelle parti intime.

Non è stato diffuso il numero delle vittime. A ogni modo, oggi è stato arrestato e trasferito nel carcere di Varese dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.