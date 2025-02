Come è stato incastrato il mister di pallavolo arrestato per violenza sessuale su 7 ragazzine

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un allenatore del settore giovanili di una società di volley del Varesotto è stato arrestato nella mattinata di oggi, martedì 25 febbraio, con l'accusa di violenza sessuale su minore. Stando a quanto ricostruito dalle indagini condotte dai carabinieri di Varese, il 53enne avrebbe approfittato del suo ruolo per molestare almeno sette ragazzine d'età compresa tra i 13 e i 16 anni. A incastrarlo, ci sarebbero i filmati registrati con telecamere nascoste che avrebbero immortalato alcuni degli episodi contestati.

Le indagini sono scattate nel novembre del 2024, in seguito alla denuncia di una delle giocatrici della squadra giovanile di pallavolo di una società della provincia di Varese. Gli stessi carabinieri hanno raccontato del "coraggio" mostrato dalla ragazzina che, dopo essersi confidata con la madre, ha deciso di andare alla Stazione dei militari per raccontare dei presunti abusi che avrebbe subito dal suo allenatore. Questi si sarebbero verificati durante le sedute di allenamento, oppure al termine delle partite. In alcuni casi, ancora, il 53enne avrebbe abusato delle ragazzine quando si offriva di riaccompagnarle a casa.

Per verificare le accuse mosse dalla giovane pallavolista, i carabinieri hanno installato diverse telecamere nascoste. Queste, sostiene la Procura, avrebbero registrato alcuni degli episodi contestati al 53enne, al punto da richiedere la custodia cautelare in carcere emessa poi dal gip. L'uomo è stato, dunque, portato in carcere e i suoi dispositivi, cellulari, tablet e pc, sono stati sequestrati. Gli investigatori vogliono accertarsi se il 53enne abbia agito anche online.

Nel frattempo, il 53enne è stato condotto in carcere con l'accusa di violenza sessuale su minore. Per gli inquirenti, le vittime sarebbero almeno sette, tutte d'età compresa tra i 13 e i 16 anni.