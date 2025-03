video suggerito

Violenta una psicologa del carcere San Vittore e la minaccia di morte con una lametta: arrestato detenuto 38enne Un 38enne del carcere milanese di San Vittore è stato arrestato dalla polizia penitenziaria per violenza sessuale e sequestro di persona. Il detenuto avrebbe minacciato di morte una psicologa con una lametta e l'avrebbe costretta a subire atti sessuali.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Lo scorso lunedì 17 marzo un detenuto del carcere milanese di San Vittore è stato arrestato in flagranza dalla polizia penitenziaria con l'accusa di violenza sessuale e sequestro di persona. L'uomo, un 38enne che svolgeva il ruolo di scrivano all'interno della casa circondariale, avrebbe minacciato di morte una psicologa puntandole contro una lametta da barbiere monouso e l'avrebbe costretta a subire abusi sessuali. Il gip Alberto Carboni ha convalidato l'arresto del 38enne come richiesto dalla procuratrice di turno Daniela Bartolucci.

Stando a quanto riportato da Ansa, il 38enne Alessandro Merico, detenuto a San Vittore per un cumulo di pene che si sarebbe estinto l'anno prossimo, avrebbe abusato di una psicologa di 34 anni in uno spazio del penitenziario dove era autorizzato a trascorrere del tempo. Il 38enne avrebbe invitato la professionista a entrare nel bagno della stanza "barberia" con il pretesto di prendere alcune sedie. Merico, però, avrebbe chiuso la porta impedendo alla donna di uscire e, dopo averla minacciata di morte con una lametta, avrebbe abusato di lei. La polizia penitenziaria è intervenuta per arrestare l'uomo dopo aver sentito le urla della psicologa, che nel frattempo era riuscita a divincolarsi e scappare.

Già nell'aprile del 2016 durante un'uscita permesso dal carcere di Bollate, il 38enne era stato arrestato per avere pedinato e violentato una ragazzina di 16 anni di Assago. Un episodio che lo aveva portato alla condanna a 6 anni e 8 mesi di reclusione. Per Merico, che ha alle spalle diversi precedenti, il gip Carboni ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere dopo l'udienza di convalida. Difeso dall'avvocato Gabriele Caputo, nei prossimi giorni sarà trasferito nel carcere di Sassari.