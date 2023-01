Violenta la figlia 13enne della compagna incinta: a processo un uomo di 33 anni Un uomo di 33 anni è finito a processo per violenza sessuale: secondo l’accusa il 33enne avrebbe abusato della figlia 13enne della compagna con cui nel 2019 ha avuto una relazione.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Dovrà difendersi dalle accuse di violenza sessuale su minori un uomo di 33 anni a processo a Varese. Secondo l'accusa l'uomo avrebbe abusato della figlia 13enne della compagna con cui nel 2019 ha avuto una relazione. A raccontare tutto era stata la giovane che aveva trovato il coraggio di confessare al sacerdote dell'oratorio cosa accadeva a casa quando restava da sola con il compagno della madre. Come riporta La Prealpina, l'uomo avrebbe avuto con la bambina un rapporto sessuale completo.

Iniziato il processo per il 33enne

L'uomo si è sempre dichiarato innocente. Per lui nel corso delle indagini non sono mai scattate le manette. Anzi, fino all'udienza preliminare era risultato irreperibile. Ora invece davanti al giudice dovrà difendersi dalle gravi accuse di violenza: in Tribunale avrà occasione di spiegare la sua versione dei fatti. Intanto la giovane ha già raccontato tutto: secondo la sua testimonianza, gli abusi sarebbero andati avanti per mesi, avvenuti quando la madre era al lavoro e lei restava sola con il patrigno.

Il racconto della giovane

Ogni volta si ripeteva la stessa dinamica: l'uomo obbligava la ragazzina a sedersi con sul divano con la scusa di vedere insieme un film. Una volta insieme però la costringeva ad avere anche un rapporto sessuale completo da lei. La ragazzina terrorizzata dalla situazione era arrivata persino a tagliarsi le braccia. Fino a quanto non aveva trovato il coraggio di raccontare tutto al sacerdote: subito è scattato l'allarme e le indagini dei carabinieri. Sotto shock la madre della ragazzina che quando venne a sapere degli abusi era incinta del 33enne: subito ha interrotto la relazione e nel processo si è costituita parte civile con la figlia.