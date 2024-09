Violenta due amiche della moglie dopo una festa: condannato a 9 anni un uomo a Lodi

video suggerito

Ha violentato due amiche 25enni della moglie dopo una festa trascorsa in compagnia di parenti e amici. Per questo un uomo di 30 anni, residente a Lodi, è stato condannato oggi a nove anni di reclusione per due episodi avvenuti nella primavera del 2022.

Ha violentato due amiche 25enni della moglie dopo una festa trascorsa in compagnia di parenti e amici. Per questo un uomo di 30 anni, residente a Lodi, è stato condannato oggi a nove anni di reclusione per due episodi di violenza sessuale avvenuti nella primavera del 2022. Il 30enne sarà ora trasferito in carcere, dove sconterà la sua pena.

Lo riporta Il Giorno. Secondo quanto ricostruito in tribunale, gli abusi si sarebbero verificati al termine di una serata che aveva visto riunirsi alcune famiglie di connazionali sudamericani per festeggiamenti. Entrambe le giovani donne avrebbero consumato birre e superalcolici per diverse ore. Parte del gruppo, compresi il 30enne e le due donne, si era poi spostato in un altro appartamento per dormire.

Proprio qui si sarebbe consumata la violenza nei confronti delle due amiche della moglie. L'uomo, infartti, avrebbe prima molestato sessualmente una delle due donne e poi si sarebbe intrufolato nella camera dell'altra, incosciente per via dell'alcol, costringendola a un rapporto sessuale non consenziente in seguito confermato dal test del Dna.

Nella giornata di ieri dunque il Tribunale di Lodi ha disposto, oltre alla condanna, anche i risarcimenti previsionali rispettivamente di 10mila e di 50mila euro a favore delle due persone offese, costituitesi parte civile nel procedimento penale. Le due 25enni avevano in precedenza chiesto il supporto di un centro antiviolenza che potesse aiutarle a superare il trauma conseguente agli abusi subiti.