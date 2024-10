video suggerito

Accoltella in strada il nuovo compagno della moglie: condannato a quattro anni e nove mesi Un uomo di 50 anni ha accoltellato il nuovo compagno della moglie: è stato condannato a quattro anni e nove mesi per tentato omicidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

69 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Archivio)

Un uomo di 50 anni è stato condannato a quattro anni e nove mesi per tentato omicidio. I fatti risalgono al pomeriggio del 6 febbraio a Lodi dove l'imputato, che lavora come guardiano notturno, aveva inferto due coltellate a un 55enne, nonché il nuovo compagno della moglie. Il giudice nella prima sentenza di primo grado ha riconosciuto le attenuanti prevalenti sulle aggravanti, tra cui i futili motivi e la premeditazione.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il 50enne era uscito di casa con un coltello da cucina con 19 centimetri di lama. Si era messo alla ricerca del rivale in amore e lo ha poi colpito all'addome e alla coscia su un marciapiede. Una volta ferito si era costituito alla Questura di Lodi. A salvare la vittima è stato un negoziante della zona che ha visto tutto e con un calcio ha disarmato l'aggressore. Ora è arrivata la condanna per tentato omicidio. Il ferito, che lavora come operaio, si è visto riconoscere un risarcimento di 25 mila euro.