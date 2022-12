Vietati i superalcolici ma via libera ai fuochi d’artificio: le regole del Capodanno a Milano Il sindaco Giuseppe Sala ha firmato un’ordinanza che vieta la vendita per l’asporto di superalcolici, con una graduazione che superi i 21 gradi, e di bevande in contenitori di vetro e lattine.

A cura di Giorgia Venturini

Milano punta a un Capodanno sicuro. L'obiettivo è non ripetere quello accaduto lo scorso anno, quando più gruppi di giovani in piazza Duomo sono stati gli autori di violenze sessuali.

Il sindaco Giuseppe Sala per garantire una città più sicura ha firmato un'ordinanza che vieta la vendita per l'asporto di superalcolici, con una graduazione che superi i 21 gradi, e di bevande in contenitori di vetro e lattine. Il divieto vale per l'area interna alla cerchia della linea di bus circolare 90/91: così ha deciso il Comitato per l'ordine e la sicurezza.

Cosa prevede l'ordinanza del Comune

Il Comune ha fatto sapere che la nuova ordinanza punta a tutelare "l'ambiente urbano" e "la sicurezza" e contro "il degrado" generato dalla presenza di tante persone. Da Palazzo Marino poi precisano che è vietata anche la somministrazione gratuita di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da asporto. È possibile vendere superalcolici all'interno dei locali o nei loro déhor purché sia garantito il servizio al tavolo.

Schieramento di forze dell'ordine la notte di Capodanno

Durante tutta la notte di Capodanno sono presenti le forze dell'ordine, soprattutto in centro e nella zona della movida. Ampio schieramento anche dei vigili del fuoco: nella città metropolitana di Milano saranno presenti 150 tra donne e uomini dei vigili del fuoco in servizio operativo. Pronte per qualsiasi emergenza 16 autopompe, 6 autoscale, 8 autobotti e altri mezzi speciali per garantire il soccorso tecnico urgente.

Via libera ai fuochi d'artificio

In città non sono vietati i fuochi d'artificio. A deciderlo è il Tar che nei giorni scorsi ha accolto il ricordo dei commercianti del settore dopo che il Comune aveva presentato una misura ambientale che prevedeva il divieto di botti per tutti i mesi invernali.