“Vi uccido tutti”, si barrica dentro casa e la incendia: arrestato Un uomo, un 33enne residente a Macherio (Monza Brianza), ha appiccato il fuoco dentro casa e ha poi aggredito con calci e pugni i carabinieri. Il rogo ha distrutto l’intero appartamento.

Ad accorgersene per primi sono stati i vicini, che sentivano uno strano odore di bruciato. Poi, dopo l'intervento delle forze dell'ordine, la scoperta: un uomo, un 33enne di origine albanese, si era chiuso in casa e aveva appiccato il fuoco nelle stanze. "Ho incendiato tutto, vi uccido", gridava da dietro la porta chiusa a chiave.

E quando i carabinieri sono riusciti a tirarla giù e ad entrare nell'appartamento, l'uomo li ha aggrediti con violenza, tirando con furia calci e pugni. Adesso si trova in carcere, dove dovrà rispondere delle accuse di incendio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Due agenti si trovano invece in ospedale, a causa delle inalazioni tossiche del fumo. È successo ieri intorno a mezzogiorno a Macherio, in provincia di Monza.

L'appartamento incendiato

Quando i carabinieri hanno fatto irruzione, l'abitazione era già completamente distrutta dal fuoco. Per spegnere l'incendio, prima che potesse propagarsi alle altre abitazioni, i carabinieri hanno prima usato gli estintori dello stabile e poi chiamato sul posto anche i vigili del fuoco di Monza. Tragedia evitata. Intanto l'intero condominio, con circa una ventina di famiglie residenti, è stato evacuato e i residenti sono stati messi in sicurezza.