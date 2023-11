Veronica Ferraro derubata a Milano: i ladri controllavano Instagram per agire quando era fuori casa C’è anche Veronica Ferraro, storica amica di Chiara Ferragni, tra le vittime della banda di “ladri acrobati” recentemente arrestata per aver svaligiato alcuni appartamenti di lusso a Milano tra il 2022 e il 2023.

Chiara Ferragni e Veronica Ferraro

C'è anche Veronica Ferraro, influencer da 1,4 milioni di seguaci su Instagram, tra le vittime della banda di "ladri acrobati" recentemente arrestata per una serie di colpi in svariati appartamenti di lusso a Milano.

Tra i follower della storica amica del cuore di Chiara Ferragni c'erano infatti anche loro, i topi d'appartamento (due serbi di 26 e 21 anni, e un italiano di 22, più altri complici coetanei) che per entrare in azione nella sua casa di design del centro di Milano controllavano accuratamente le storie Instagram e i post social dell'imprenditrice digitale: non a caso si sarebbero introdotti nell'appartamento durante la settimana della Design Week milanese, ricca di occasioni e eventi mondani per la 36enne.

E Veronica Ferraro, il 21 aprile, denuncia proprio l'intrusione di alcuni sconosciuti da una portafinestra del suo appartamento in zona Ovest. Il bottino dei malviventi? Due anelli marca Saint Laurent, tre collane d’oro puro, un anello in oro con diamante e preziosi vari per il valore di qualche migliaio di euro.

L'arresto dei responsabili del furto in casa dell'influencer milanese (e di tanti altri), emesso dal gip Patrizia Nobile su richiesta del pm Francesca Crupi, è avvenuto durante un maxi blitz della polizia nel campo nomadi di Castellazzo' de Stampi (Corbetta), in una villa a Bollate, in un appartamento di via Console Marcello e nel campo nomadi di via Monte Bisbino a Milano.

Grazie ai colpi, messi a frutto tra ottobre del 2002 e la primavera di quest'anno, la banda di scalatori aveva intascato centinaia di migliaia di euro tra orologi di lusso, contanti, gioielli (per un solo furto in via Rovello, a due passi da piazza Cordusio, il solo valore dei preziosi chiusi in cassaforte si aggirava intorno ai 100mila euro).