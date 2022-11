Vernice verde sulla sede Rai di Milano: in protesta alcuni attivisti ambientalisti Davanti alla sede della Rai di Milano hanno protestato alcuni attivisti ambientalisti imbrattando l’ingresso con la vernice verde: “Vogliamo che il servizio pubblico, la Rai, comunichi la verità sulla crisi ecologica e climatica”.

A cura di Giorgia Venturini

Imbrattata la sede della Rai di Milano. È successo oggi mercoledì 30 novembre: tutto è stato organizzato da Extinction Rebellion, è un movimento socio-politico che si batte sui problemi ambientali. "Vogliamo che il servizio pubblico, la Rai, comunichi la verità sulla crisi ecologica e climatica e che tratti la questione come il primo grande problema di cui informare la cittadinanza. Il collasso è in corso e tutti devono conoscere lo stato attuale delle cose".

Alcuni cittadini si sono dati appuntamento nella sede della Rai in via Villasanta a Milano. L'obiettivo era quello di consegnare una lettera di richieste al caporedattore del Tgr, Fabrizio Binacchi. Senza riuscirci. Alcuni si sono incollati all’ingresso principale della sede Rai di Milano, altri sono saliti sul tettuccio all’ingresso dell'edificio per mettere uno striscione che cita "DiRai la verità". E ancora: alcuni barattoli di vernice verde sono infine stati gettati sulla scalinata e su vetri e parete frontali dell’edificio.

Le richieste della protesta

I manifestanti hanno chiesto alla Rai di trasmettere ogni giorno come primo servizio del telegiornale un bollettino della qualità dell’aria. Poi, "fare trasparenza sui bilanci, dichiarando al pubblico ogni tipo di finanziamento proveniente dall’industria fossile e rinunciare a tutti gli investimenti pubblicitari diretti e di sponsoring e a qualunque altra forma di collaborazione commerciale con le compagnie fossili". Infine, parlare di crisi eco-climatica nel modo in modo adeguato e il più possibile.

L'intervento delle forze dell'ordine

La protesta è finita quando sono arrivate le Forze dell’Ordine, Polizia e Vigili del fuoco. "DiRai la verità nasce – spiegano i manifestanti – dalla gravissima mancanza sui mass media di spazi che trattino la crisi eco-climatica come una vera e propria emergenza che i governi di tutto il mondo devono impegnarsi a contrastare al più presto, per evitare effetti irreversibili, critici per la vita sul pianeta".