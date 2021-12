Ventiduenne violentata sul treno Milano – Varese: fermati due ragazzi Due ragazzi sono accusati di aver aggredito venerdì sera due ventenni, una a bordo di un treno della linea Milano-Varese e l’altra in stazione a Vedano Olona, provincia di Varese.

A cura di Enrico Tata

Due ragazzi sono stati fermati per violenza sessuale. Sono accusati di aver aggredito venerdì sera due ventenni, una a bordo di un treno della linea Milano-Varese e l'altra in stazione a Vedano Olona, provincia di Varese. Il decreto di fermo è stato emesso dalla procura di Varese. Gli indagati sono due giovani, un italiano e un nordafricano.

L'aggressione di venerdì sera: due ragazze aggredite

Le aggressioni sessuali sono avvenute intorno alle 22 di venerdì 3 dicembre. Su un treno della linea Milano-Varese una ragazza di 22 anni è stata avvicinata da due ragazzi ed è stata violentata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer e della Squadra Mobile di Varese, ma i due stupratori erano già riusciti a scappare. A pochi minuti di distanza è arrivata la notizia di un'altra aggressione sessuale, questa volta all'interno della stazione di Vedano Odona. La vittima è un'altra 22enne, che è stata avvicinata dagli stessi due ragazzi, ma questa volta la giovane è riuscita a salvarsi e a scappare in tempo.

Indagati per violenza sessuale due giovani

I due giovani fermati oggi sono indagati per entrambe le violenze sessuali, dato che le indagini e gli accertamenti effettuati nella giornata di ieri e nella mattinata di oggi hanno fornito indizi sufficienti per iscrivere i presunti aggressioni sul registro degli indagati. Dopo l'aggressione sessuale e la tentata violenza, le due vittime sono state accompagnate in ospedale per accertamenti. Fondamentali per le indagini sono stati gli identikit forniti dalle ragazze, che hanno dovuto ricordare il volto dei loro aggressori. Questo, però, ha consentito ai poliziotti di individuare i due responsabili.