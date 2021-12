Venegono, 22enne violentata su un treno della linea Milano-Varese: un’altra ragazza riesce a fuggire Una ragazza di 22 anni è stata vittima di una violenza sessuale su un treno della linea Milano-Varese, un’altra giovane è stata raggiunta dagli stessi aggressori in stazione ma fortunatamente è riuscita a fuggire.

A cura di Giorgia Venturini

Serata da incubo per due ragazze poco più ventenni ieri sera venerdì 3 dicembre. Sono state vittime di due stupratori: le aggressioni sono avvenute in due posti diversi e se una è riuscita a scappare in tempo, per l'altra purtroppo i due sono riusciti a violentarla. Tutto è stato confermato a Fanpage.it dai carabinieri di Venegono, in provincia di Varese.

Una ragazza aggredita sul treno e una in stazione

Dalle prime informazioni riportate dai militari, la violenza sarebbe avvenuta su un treno della linea Milano-Varese nella serata di ieri 3 dicembre, verso le 22. Qui una ragazza di 22 anni è stata avvicinata da due uomini che l'hanno poi violentata. Una volta allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti i poliziotti della Polfer e della Squadra Mobile di Varese che indagano ora sulla violenza sessuale. A distanza di pochi minuti la notizia di un'altra aggressione alla stazione di Vedano Olona: qui un'altra ragazza, sempre poco più 20enne, è stata avvicinata dagli aggressori che hanno tentato di commettere il secondo abuso. Fortunatamente la ragazza è riuscita a scappare in tempo. Non è ancora certo per le forze dell'ordine che si tratti degli stessi violentatori, ma le probabilità sono alte dal momento che i due fatti sono avvenuti a distanza di pochi minuti e a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro. Le due ragazze sono state subito trasferite in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Alla polizia hanno fornito una descrizione dei due aggressori, l'ennesima conferma che i responsabili delle due aggressioni siano gli stessi: è ora caccia ai due uomini.