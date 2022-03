Ventenne accoltellato alla schiena durante una rapina a Milano, è grave Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato durante una rapina oggi a Milano, in via Terenzio, da tre giovani che si sono poi dati alla fuga.

Dramma nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 marzo, a Milano, dove un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato durante una rapina. Il giovane, che si trovava nello skate park di via Terenzio, è stato avvicinato da tre ragazzi, ancora in fuga, che l'hanno aggredito per sottrargli una catenina d'oro.

Ragazzo rapinato e accoltellato a Milano, non è in pericolo di vita

Dopo avergliela rubata, la vittima, che in quel momento si trovava insieme a una ragazza, ha inseguito i suoi rapinatori ma uno di questi ha estratto il coltello colpendolo due volte alla schiena. Poi, il terzetto si è dato alla fuga. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, inviati sul posto dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. Gli operatori sanitari hanno medicato il giovane prima di trasferirlo al pronto soccorso. Fortunatamente, riporta l'Ansa, il 20enne non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Questura di Milano che non appena possibile raccoglieranno la testimonianza del ragazzo e della giovane che era con lui oltre, presumibilmente, a controllare le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza installate nella zona così da risalire più facilmente all'identità dei tre rapinatori.

Transgender 22enne costretto a prostituirsi: due arrestati

Sempre a Milano, gli agenti del Commissariato Greco-Turro hanno arrestato due persone, un uomo e una donna di originalità romena, per aver costretto un loro connazionale di 22 anni transgender a prostituirsi. Secondo quanto riportato, le indagini hanno appurato che la vittima è stata sequestrata lo scorso 22 gennaio da altre due persone ora ricercate e tradotto a Milano a inizio marzo. Soccorso dai poliziotti dopo l'allarme dato dal portiere dell'hotel dove era costretto a prostituirsi, è stato salvato. Denunciato anche un 31enne transessuale, complice dei due arrestati romeni.