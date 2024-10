video suggerito

Venduta la casa de "Il ragazzo di campagna" con Renato Pozzetto: "Alcuni fan volevano comprarla in condivisione" È stato venduto il casale nel Pavese dove nel 1984 erano state girate alcune scene del film "Il ragazzo di campagna" con Renato Pozzetto. L'annuncio era stato pubblicato un anno fa e molti fan si sono presentati solo per vedere la casa.

A cura di Enrico Spaccini

La casa de Il ragazzo di campagna è stata venduta. A darne notizia con un post su Facebook è Alexandra Zerykier, l'agente immobiliare che ha curato il cambio di proprietà del casale di Gambolò (in provincia di Pavia) nel quale erano state girate numerose scene del film del 1984 che narrava le vicende del contadino Artemio, interpretato da Renato Pozzetto. "Ho avuto l’onore di accompagnare il passaggio di chiavi di una dimora iconica del cinema italiano", ha commentato, "un'esperienza che mi ha fatto tremare i polsi e porterò sempre con me".

L'annuncio era stato pubblicato un anno fa sul sito Immobiliare.it. Il casale, chiamato Casa Badò, dista 15 minuti dal centro di Gambolò e all'incirca un'ora da Milano. Costruito nei primi anni del ‘900, era stato ristrutturato nel 2013 e messo in vendita a 380mila euro. La struttura è diventata famosa per aver fatto da set al film diretto da Castellano e Pipolo e la notizia della sua messa sul mercato ha attirato l'attenzione di molti curiosi.

A Repubblica, Zerykier ha raccontato come il percorso di vendita è stato, almeno in parte, ostacolato da chi in realtà non era interessato all'acquisto, ma solo alla visita della casa. "Una volta mi è capitato un gruppo di persone che entrate in casa hanno tirato fuori i vestiti da contadini per potersi fare le foto", ha raccontato l'agente immobiliare. Poi ancora: "Un gruppo di fan sfegatati aveva ipotizzato di poterla acquistare in condivisione", ma poi l'idea è stata accantonata.

Per evitare altri problemi di questo tipo, Zerykier si è ritrovata costretta a mettere dei limiti sulla selezione dei possibili acquirenti. Alla fine, la casa è stata acquistata a un prezzo leggermente inferiore a quello indicato nell'annuncio: "È un privato che si è innamorato dell’abitazione in sé, non tanto per il legame con il film".