Flavio, che ha comprato casa in un cantiere sequestrato a Milano: “Non posso andare in pensione, devo pagare i debiti”

Il rendering del progetto Scalo House in zona Farini a Milano (foto da sito Scalo House)

"Potrei già andare in pensione ma sto rimandando fino all'ultimo, devo ripagare il mutuo che ho fatto per versare l'anticipo della nuova casa. Anche se la casa non c'è, e forse non ci sarà mai". È la storia di Flavio E., 61 anni, tecnico in un'azienda di distribuzione dell'energia elettrica, uno degli inquilini del progetto Scalo House in zona Farini a Milano, angolo tra via Valtellina e via Lepontina. Una residenza universitaria convenzionata (già abitata) e due palazzi in costruzione recentemente sequestrati dalla Procura in una delle indagini che hanno colpito il sistema dell'urbanistica in città. Quattordici, in questo caso, le persone indagate a vario titolo per abusi edilizi, lottizzazione abusiva e falso: oltre a costruttori, progettisti e funzionari e dirigenti comunali figurano anche l’attuale assessore all’Urbanistica a Torino ed ex componente della Commissione Paesaggio Paolo Mazzoleni e quello che al tempo era il direttore dello Sportello unico edilizia Giovanni Oggioni, arrestato lo scorso 5 marzo.

Quando ha deciso di acquistare casa?

Nel 2020, con consegna prevista a fine del 2022: una metratura piccola ma con due camere e due bagni. Abbiamo deciso di fare questo acquisto pensando a mia suocera, che ormai non era più autosufficiente e che così avrebbe potuto abitare con noi, e nell'ottica di lasciare comunque un bene a nostro figlio che sta per diventare papà. Ho versato prima la caparra 60mila euro, poi due acconti da 130mila euro totali su poco meno di 500mila euro.

Poi cos'è successo?

I lavori già erano partiti molto a rilento, ma procedevamo. Avevamo già scelto le piastrelle, i rubinetti… poi, a fine 2024, è arrivato il sequestro. L'ho vissuto in diretta: andavo spesso in via Valtellina a fare l'umarell, come si dice a Milano, e a osservare l'avanzamento del cantiere. Ho visto Guardia di finanza, giornalisti, fotografi… e ho capito immediatamente.

E oggi?

Spero di poter sciogliere il contratto il prima possibile. Ma chi paga i danni, chi ci risarcirà? Noi, in attesa della nostra nuova casa, stavamo vendendo l'appartamento dove abitavamo prima, un piccolo bilocale comprato quando i prezzi erano ben diversi: stavamo per fare il rogito, già firmato il preliminare con l'acquirente. Ovviamente, appena giunta la notizia del sequestro, abbiamo annullato tutto e siamo stati costretti a pagare una penale salatissima: il doppio della caparra versata, circa 50mila euro.

Uscirete tutti dal contratto con Scalo House?

Tutti tranne uno. Sarà un investitore attirato dalla prospettiva del fantomatico Scalo Farini, di cui non si vede ancora niente… gli altri, però, sono famiglie normali che vivono e lavorano a Milano e hanno bisogno della loro casa adesso, dopo aver speso soldi guadagnati con lavoro, risparmiati facendo rinunce, chiesti attraverso dei mutui. Io ad esempio potrei andare a breve in pensione ma sono costretto a rimandare fino all'ultimo per recuperare le cifre spese.