Vendevano angioletti e statuette Thun contraffatte: oscurati tre siti di e-commerce Prodotti contraffatti spacciati per autentici, e venduti a prezzi da occasione su almeno tre siti di e-commerce. Il gip di Monza ha quindi disposto l’oscuramento dei tre indirizzi internet: i reati ipotizzati sono quelli di falso, truffa, fabbricazione e commercio di beni contraffatti.

Sono le celeberrime statuette di ceramica Thun, famose ormai tra tutte le generazioni. Angioletti, orsetti, casette di marzapane, fate e altre incantevoli creature da fiaba: questi e altri oggetti, in almeno tre siti di e-commerce, venivano venduti a prezzi concorrenziali e spacciati come autentici. Fino all'intervento della Guardia di Finanza.

Quali sono i tre siti di e-commerce oscurati

Il comando provinciale di Monza ha individuato infatti tre siti di ecommerce utilizzati come vetrine virtuali per vendere prodotti della Thun, azienda di Bolzano famosa per gli oggetti in ceramica e soprattutto per i suoi angeli in tunica bianca: il gip di Monza ha quindi disposto l'oscuramento dei tre indirizzi internet www.penymoda.ru, www.lettonegozio.ru e www.thenewsale.ru per contraffazione, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà intellettuale, falsificazione e alterazione del contenuto di comunicazioni, truffa.

Prodotti contraffatti, insomma, spacciati per autentici e venduti a prezzi da occasione su tre siti internet, tutti originati da un provider con sede in Turchia. Del resto, sono state proprio quelle cifre ad attirare l'attenzione degli investigatori delle Fiamme Gialle, e a spingerli a cercare di vederci più chiaro. Fino a chiedere l'intero oscuramento dei tre siti internet, a tutela dei consumatori.