Vende hashish dal balcone di casa in via Lorenteggio a Milano: arrestata la figlia di "Nonna eroina" Una 65enne è stata arrestata lo scorso 27 maggio per spaccio. La donna, residente in via Lorenteggio a Milano, sarebbe la figlia della cosiddetta "Nonna eroina".

A cura di Enrico Spaccini

Una 65enne è stata arrestata lo scorso martedì 27 maggio dai poliziotti in un appartamento di via Lorenteggio, nel sud di Milano. La donna è la figlia della cosiddetta "Nonna eroina", una pusher, ormai deceduta, diventata da quell'abitazione punto di riferimento dello spaccio nel quartiere. Gli investigatori sarebbero riusciti ad assistere alla 65enne che consegnava una dose di hashish a un cliente in cambio di soldi e, dopo aver segnalato l'uomo come consumatore, hanno perquisito l'appartamento della donna. Al suo interno sono stati trovati altri 33 grammi di hashish, due bilancini di precisione, due rotoli di cellophane e una tracolla da donna in cui erano infilati 75 euro.

Alcuni poliziotti della squadra investigativa del commissariato Lorenteggio si erano appostati in borghese lo scorso 27 maggio nel cortile di un palazzo in zona Giambellino, sapendo che uno di quegli appartamenti ricopre un ruolo centrale nel mercato degli stupefacenti. Intorno alle 15 dal balcone si è affacciata la 65enne, italiana, che avrebbe consegnato una dose di droga a un cliente in cambio di denaro.

L'uomo è stato fermato subito dopo mentre saliva sulla sua auto. Perquisito, aveva 0,9 grammi di hashish avvolti nel cellophane e nascosti nelle mutande. La 65enne, invece, è stata arrestata. All'ingresso del suo appartamento c'erano tre cani molossi, che sono stati affidati al canile.

Durante l'intervento della polizia, sarebbe arrivata una donna a chiedere cosa stesse succedendo. Poco dopo si è presentato un uomo 58enne, compagno della donna, che avrebbe gridato contro gli agenti e avrebbe provato ad aggredire uno di loro all'uscita del palazzo. Il 58enne è stato arrestato per oltraggio, minaccia e violenza contro pubblico ufficiale.