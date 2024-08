video suggerito

Vede una donna picchiata dal compagno: poliziotto interviene per salvarla ma viene aggredito da entrambi Un agente è stato aggredito da una coppia di fidanzati in stazione Centrale a Milano: il poliziotto era intervenuto a difendere la donna che veniva presa a calci dal compagno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un poliziotto è stato aggredito da una coppia in stazione Centrale a Milano. L'agente era intervenuto a soccorrere una donna che era vittima del compagno: l'uomo la stava prendendo a calci e pugni così il poliziotto non ci ha pensato due volte ed è corso in aiuto della donna. Ma una volta raggiunta la coppia l'agente è stato aggredito e insultato sia da lei che da lui.

Tutto è successo ieri giovedì primo agosto alla stazione Centrale. L'uomo stava colpendo in modo violento la compagna con ripetuti calci. Per poi scagliarsi contro l'agente quando lo ha visto arrivare: a quel punto anche la donna si è messa a insultare e ad aggredire il poliziotto. Lei diceva frasi come "questo è il mio uomo, devi lasciarlo stare". Alla fina la coppia è stata arrestati per resistenza a pubblico ufficiale: oggi 2 agosto si sono presentati davanti al giudice per l'udienza di direttissima per la convalida. Gli arresti, eseguiti dalla Polfer, sono stati disposti dal pm di turno Ilaria Perinu. Verranno fatti tutti gli accertamenti per capire se la coppia non aveva altri precedenti per aggressione.